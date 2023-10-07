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В Челябинске мигрант в автобусе прижал дверью девочку и потребовал её покинуть салон

В Челябинске мигрант в автобусе прижал дверью девочку и потребовал её покинуть салон

У горожан накопилось много претензий к маршруту, на котором работают азиаты.Это случилось в Челябинске вечером 5 октября, когда в автобус №51 на остановке "Улица Курчатова" садилась женщина с девятилетней девочкой.

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