С начала выхода медведей к людям в Забайкалье охотники добыли 175 конфликтных особей. Из них 151 животное застрелено в рамках регулирования численности, ещё 24 — в рамках любительской охоты, сообщает Минприроды Забайкальского края.
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