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Русская весна

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  • Надежда Никитина
    Наконец дождались. Ура.Важнейшая крепост...
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    Их надо жечь Тосами на терриконах и высотах. А потом бомбить.Важнейшая крепост...
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Израиль нанёс массированные ночные удары по сектору Газа (ФОТО, ВИДЕО)

Израиль нанёс массированные ночные удары по сектору Газа (ФОТО, ВИДЕО)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) снова нанесла массированные ночные удары по сектору Газа. В Газе разрушено уже более 2500 домов, порядка 23 тысяч зданий повреждены настолько, что проживание в них невозможно, сообщили в ООН.

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