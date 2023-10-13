Израиль нанёс массированные ночные удары по сектору Газа (ФОТО, ВИДЕО)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) снова нанесла массированные ночные удары по сектору Газа. В Газе разрушено уже более 2500 домов, порядка 23 тысяч зданий повреждены настолько, что проживание в них невозможно, сообщили в ООН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Началось: чудовищной силы грохот у Донецка — идёт мощный бой у Авдеевки, Армия России наносит невиданный по силе удар по объектам врага у столицы ДНР
- Важнейшая крепость врага пала: террикон у Авдеевского коксохима взят армией России (КАРТА)
- «Идиоты не хотят слышать»: ответ Путина Украине поразил китайцев
Свежие комментарии