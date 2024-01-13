Любите и уважайте Россию: сибирский таджик дал совет мигрантам

Да избирательно гнать из наших территорий со сроком в 3-е суток и присмиреют. Было уже подобное с зимы 92-го и до конца года. Видимо взрослые забыли а молодняк и не знал. А погнали тогда знатно аж от визгов уши закладывало. Так что думаю напомнить надо. Нагайки и именно боевые у казаков до сих пор при себе, да и началось то все тогда после Нового года как раз из Ростовской области.

Сергей Туренко

Россия - толерантная страна. Однако если к нам приходят со своим уставом и пытаются установить свои порядки - быть беде. Потом не обижайтесь на россиян. Все азиатские страны не допускают россиян до органов управления, всячески унижают. Почему из Казахстана и других среднеазиатских республик после развала СССР возвратилось очень большое количество русских - да потому что начались притеснения и гонения. Квартиру невозможно было продать русскому при переезде, потому что ты русский.... Мы не злопамятные, просто у нас генетически память хорошая. Мы терпеливые, но всему есть предел. Хочется об этом напомнить и тем кто временно находится на территории России и тем, кто уже получил гражданство России.