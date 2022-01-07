Интеллектуальная вечеринка: рецепты «умных» коктейлей

Мимо этих напитков невозможно пройти стороной.фото: freepik.com--> Если вы запоем… читаете, тогда рецепты коктейлей из книги «Мастер шейков и «Маргариты» точно придутся вам по душе: каждый «индивид» здесь сопровождается смешными комментариями к очень известным литературным произведениям, здесь есть игры, здесь подробно рассказывают про барный инвентарь (а его придётся изучить, когда вы окунётесь в мир рецептов из этой книги), есть словарь (вдруг вы не знали, что такое водка или джин), здесь вам расскажут про добавки… В общем, это самый популярный в мире сборник коктейлей для любителей упиваться… чтением (или напиваться, читая — только тсссс)! Ну а мы решили поделиться с вами парочкой рецептов в литературном «сопровождении» из этой книги — пройти мимо такого сборника просто невозможно! Над «Космо» политым гнездом «Над кукушкиным гнездом» (1962), Кен Кизи Свой хлесткий роман-притчу Кен Кизи написал ещё студентом Стэнфорда под впечатлением от увиденного в психлечебнице, где подрабатывал ночным санитаром.