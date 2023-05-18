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Писатель Рушди заявил об угрозе свободе слова на Западе

Писатель Рушди заявил об угрозе свободе слова на Западе

Свобода выражения мнений на Западе находится под угрозой, заявил британский писатель индийского происхождения Салман Рушди в ходе выступления на церемонии вручения премии British Book Award, которой он был удостоен в номинации «Свобода слова».

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