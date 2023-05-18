Писатель Рушди заявил об угрозе свободе слова на Западе

Свобода выражения мнений на Западе находится под угрозой, заявил британский писатель индийского происхождения Салман Рушди в ходе выступления на церемонии вручения премии British Book Award, которой он был удостоен в номинации «Свобода слова».
Свобода выражения мнений на Западе находится под угрозой, заявил британский писатель индийского происхождения Салман Рушди в ходе выступления на церемонии вручения премии British Book Award, которой он был удостоен в номинации «Свобода слова».
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