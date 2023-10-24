Немецкие депутаты осудили коллегу Вагенкнехт за решение создать собственную партию

Немецкая партия "Левые" потребовала от депутата Сары Вагенкнехт сложить мандатСара Вагенкнехт из Левой партии, один из самых противоречивых политиков Германии, наконец объявила о планах сформировать новую партию.
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