Эстония заявляет о своей цели развала России: реальность или политические фантазии? Ольга ВайленкоВ последних заявлениях Мартина Херема, министра обороны Эстонии, прозвучала удивительная идея – целью его страны стало не что иное, как дезинтеграция России.