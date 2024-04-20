Эстония заявляет о своей цели развала России: реальность или политические фантазии? Ольга ВайленкоВ последних заявлениях Мартина Херема, министра обороны Эстонии, прозвучала удивительная идея – целью его страны стало не что иное, как дезинтеграция России.
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