Гороскоп на 29 января 2024 года от Павла Глобы для всех знаков зодиака

Павел Глоба поделился полезными советами для представителей разных знаков зодиака на 29 января. На этот раз звезды приготовили не только рекомендации, но и некоторые сюрпризы, которые могут касаться как благоприятных событий, так и испытаний кармы.
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