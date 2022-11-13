В ГД поступила поправка о лишении приобретенного гражданства за угрозу безопасности РФ

В Государственную думу РФ поступила президентская поправка к законопроекту о гражданстве, в соответствии с которой приобретенное гражданство страны может быть аннулировано в случае совершения действий, ставящих под угрозу безопасность России.
В Государственную думу РФ поступила президентская поправка к законопроекту о гражданстве, в соответствии с которой приобретенное гражданство страны может быть аннулировано в случае совершения действий, ставящих под угрозу безопасность России.
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