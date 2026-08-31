Что сделали казаки после ликвидации Запорожской Сечи в 1775 году

Лето 1775 года. Русские войска окружают главную святыню запорожского казачества — Сечь. Императрица Екатерина II подписывает манифест, который ставит крест на вековой вольнице.
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