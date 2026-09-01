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Мировое обозрение

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Группировка «Запад» взяла в котёл 13 батальонов ВСУ: Путин раскрыл детали операции

Группировка «Запад» взяла в котёл 13 батальонов ВСУ: Путин раскрыл детали операции

Владимир Путин впервые сообщил детали операции, которая до сих пор оставалась вне поля зрения публичной сводки: российские военные блокировали крупную группировку ВСУ на восточном берегу реки Оскол.

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