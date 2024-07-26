Призрак покушения: почему в Грузии начали преследовать наемников ВСУ

В Грузии сообщили о раскрытии подготовки покушения на основателя правящей партии Бидзину Иванишвили. Утверждается, что теракт планировали бывшие высокопоставленные чиновники, находящиеся сейчас на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии