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Загородный дом Виктории Исаковой в Подмосковье: стены под цвет туфель, рояль у панорамных окон и редкий винтаж

Загородный дом Виктории Исаковой в Подмосковье: стены под цвет туфель, рояль у панорамных окон и редкий винтаж

Загородный дом 49-летней актрисы Виктории Исаковой в Подмосковье стал пространством, где логично завершился большой жизненный этап.

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