Xiaomi бросает вызов Samsung и LG: компания выходит на мировой рынок бытовой техники

Xiaomi нацелилась на глобальный рынок бытовой техники. На выставке MWC 2025 компания объявила о планах расширить доступность своей крупной бытовой техники, включая кондиционеры, холодильники, стиральные машины и сушилки, на международных рынках в конце этого года.
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