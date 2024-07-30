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Соревнования по триатлону на Олимпиаде-2024 перенесены из-за качества воды в Сене

Изначально мужчины должны были разыграть комплект медалей 30 июля, женщины – 31 июля. Этап плавания пройдет в Сене, но из-за качества воды в реке соревнования пришлось перенести.

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