Школьник лишился ноги после зацепинга на Урале

В Екатеринбурге подросток решил отметить День знаний, отправившись кататься на поездах. Вот только для этого мальчик выбрал не самый безопасный способ.
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Головы бы лишился, а то ведь не поймёт и другим не расскажет, как это опасно быть зацепером.