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Греческий клуб сыграет в финале еврокубка 2-й раз в истории – «Олимпиакос» в Лиге конференций. В 1971-м «Панатинаикос» уступил в КЕЧ

Греческий клуб обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:0 во втором матче полуфинала Лиги конференций.  Таким образом, «Олимпиакос» впервые в истории клуба вышел в финал еврокубка, где сыграет с «Фиорентиной».

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