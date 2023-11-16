Все ему не так! Зеленский пожаловался на бесполезность танков Abrams

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил бесполезность танков Abrams для ВСУ! В интервью представителям африканских СМИ президент Украины пожаловался: США передали очень мало этих боевых машин Киеву.
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