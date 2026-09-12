Бастрыкин затребовал доклад о падении рабочего с крыши в Новосибирской области

Поводом стало широкое распространение информации в СМИ. По данным следствия, рабочий, осуществлявший очистку крыши здания от снега, упал в результате обрыва страховочного троса.
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