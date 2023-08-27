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Гендиректор «Спартака» о трансферах: «Ван Дейк не приехал, выбирали из тех, кто был готов на сегодня. Можно сказать, что задачи выполнены»

Гендиректор «Спартака» о трансферах: «Ван Дейк не приехал, выбирали из тех, кто был готов на сегодня. Можно сказать, что задачи выполнены»

В летнее трансферное окно состав красно-белых пополнили парагвайский полузащитник Хесус Медина, конголезский нападающий Тео Бонгонда и два защитника – молдаванин Олег Рябчук и серб Срджан Бабич.

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