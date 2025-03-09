В Петербурге объявили лауреатов актерской премии «Фигаро»

В Санкт-Петербурге объявили лауреатов престижной Российской национальной актерской премии «Фигаро». Cобытие прошло в театре имени Андрея Миронова, победители были объявлены в день рождения великого актера.
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