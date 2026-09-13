What Happened To The Cast Of Castle?

After the fan-favorite "Castle" came to a premature and disappointing end, several members of the cast found success with a variety of other projects.
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