Жительница Башкортостана чуть не стала жертвой телефонных аферистов

В полицию с заявлением о попытке совершения хищения денежных средств обратилась жительница Уфы. Она сообщила, что мошенники обманным путем пытались заполучить ее денежные накопления в размере 850 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии