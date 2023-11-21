Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 717 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михалыч
    Зачем это сделали без разборки и критики. Оспорить его простому человеку трудно и это подрывает единство народа.Ричард Пайпс: «Ро...
  • Владимир Михальков
    Запретить черноте собираться больше трёх!Повесточку не жел...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Слов много. А вывод один: НЕ ДОЖДЕТЕСЬ.  Россия и мудрый Китай прекрасно понимают совместную выгоду от сотрудничества...Неужели до столкн...

С чего 10 лет назад начался майдан, куда он завёл Украину

С чего 10 лет назад начался майдан, куда он завёл Украину

21 ноября 2013 года начались волнения на Украине, которые вошли в историю как майдан. Военкор «КП», прошедший всю 10-летнюю трагедию Украины – от баррикад на площади Независимости до боёв за Мариуполь и Артёмовск, вспомнил, с помощью каких лозунгов так страшно обманули целую страну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх