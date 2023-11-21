С чего 10 лет назад начался майдан, куда он завёл Украину

21 ноября 2013 года начались волнения на Украине, которые вошли в историю как майдан. Военкор «КП», прошедший всю 10-летнюю трагедию Украины – от баррикад на площади Независимости до боёв за Мариуполь и Артёмовск, вспомнил, с помощью каких лозунгов так страшно обманули целую страну.