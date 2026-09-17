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ТАСС

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ВС РФ взяли под контроль Малую Волчью и освободили Розовку

ВС РФ взяли под контроль Малую Волчью и освободили Розовку

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Малая Волчья Харьковской области, а группировки войск "Восток" освободили Розовку в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

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