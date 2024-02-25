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Царьград

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Лондон вскрыл планы США. Жертвой назначена Европа - НАТО говорят "фас"

Лондон вскрыл планы США. Жертвой назначена Европа - НАТО говорят "фас"

Одной из задач, стоящих перед НАТО, является защита Европы. Однако в последнее время становится всё более очевидно, что это не очень устраивает Соединённые Штаты.

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Комментарии
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ВГ
Владимир Гусев
Пятую статью можно всяко трактовать, в том числе и от противного. Например нападение злых эстонских пограничников на Россию может означать немедленный ядерный удар по территории сша.
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15 час.
Александр Ткаченко
Интересно бриты что в десяти тысячах км от России? Думают как пиндосы отсидеться на острове? Судя по последним событиям Фолклендские острова достанутся Аргентине на халяву.
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13 час.

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