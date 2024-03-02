Судя по всему, драка неизбежна, а значит, бахать придётся...

Итоги подведЬОм. Итак, за прошедшую неделю мы имеем следующее:1. Обнародована прослушка, где немецко-фашистские агрессоры немецкие высокопоставленные офицеры, ностальгически вспоминая свои "славные люфтваффе", обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту:"Фенске: Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста.
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