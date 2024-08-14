Аферисты лезут в карманы и звездных артистов, и пенсионеров

﻿﻿Певица Лариса Долина в очередной раз вызвала к себе интерес публики. Однако на этот раз внимание к ней обращено не из-за нового альбома или клипа, а, скорее, из-за мошеннической «аферы» со стороны неизвестных «телефонных операторов», предположительно изнутри Украины.