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Депутат Дубинский высмеял Зеленского за последствия его интервью Фридману

Депутат Дубинский высмеял Зеленского за последствия его интервью Фридману

Депутат Верховной рады Александр Дубинский иронично прокомментировал последствия интервью Владимира Зеленского американскому журналисту Лексу Фридману, отметив использование президентом нецензурной лексики.

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