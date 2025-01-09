Депутат Дубинский высмеял Зеленского за последствия его интервью Фридману

Депутат Верховной рады Александр Дубинский иронично прокомментировал последствия интервью Владимира Зеленского американскому журналисту Лексу Фридману, отметив использование президентом нецензурной лексики.
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