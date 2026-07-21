Подразделения ВС РФ вышли к Веровке и Бакшеевке в Харьковской области Российские подразделения, взяв под полный контроль Волоховское и выбив подразделения ВСУ из боль.
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Подразделения ВС РФ вышли к Веровке и Бакшеевке в Харьковской области Российские подразделения, взяв под полный контроль Волоховское и выбив подразделения ВСУ из боль.
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