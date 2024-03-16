Явка избирателей на платформе ДЭГ составила 82%

Известия/АННА СЕЛИНА 3,8 млн человек проголосовали онлайн на выборах президента России, отдав свой голос на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщили в Telegram-канале Минцифры РФ.
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