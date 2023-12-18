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Водитель "Ларгуса" сбил пожилую женщину и скрылся с места ДТП

Водитель "Ларгуса" сбил пожилую женщину и скрылся с места ДТП

ДТП произошло днем 17 декабря на улице Новикова Прибоя. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 52-летний водитель "Лады Ларгус" при движении задним ходом допустил наезд на 79-летнюю женщину, которая находилась за автомобилем, после чего скрылся с места ДТП.

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