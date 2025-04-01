Студенты ПетрГУ заняли третье место на Международной олимпиаде

Студенты Медицинского института имени профессора А.П. Зильбера достойно показали себя в МосквеФото: пресс-служба ПетрГУ Студенты ПетрГУ поучаствовали в финале третьей Международной студенческой олимпиады по экстренной медицинской помощи «Зона безопасности», которая прошла в МГМУ имени И.