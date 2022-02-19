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Какое наследство оставил Борис Невзоров и кому оно достанется

Какое наследство оставил Борис Невзоров и кому оно достанется

18 февраля не стало Бориса Невзорова. 72-летний актёр скончался от коронавируса. У знаменитого артиста осталось несколько детей от разных женщин и множество родственников.

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