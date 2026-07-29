ВС РФ установили контроль над Новой Сечью в Сумской области и Светлым в ДНР

Российские военные взяли еще два населенных пункта в зоне спецоперации. Подразделения группировки "Север" установили контроль над Новой Сечью в Сумской области, а бойцы группировки "Центр" – над Светлым в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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