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ВС РФ установили контроль над Новой Сечью в Сумской области и Светлым в ДНР

ВС РФ установили контроль над Новой Сечью в Сумской области и Светлым в ДНР

Российские военные взяли еще два населенных пункта в зоне спецоперации. Подразделения группировки "Север" установили контроль над Новой Сечью в Сумской области, а бойцы группировки "Центр" – над Светлым в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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