Врачи спасли щенка, защитившего семью от медведя в Иркутской области

max.ru/Служба ветеринарии Иркутской области Ветеринары Усть-Кута спасли 10-месячную лайку, которая отвлекла на себя медведя и защитила хозяев во время грибного похода.
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