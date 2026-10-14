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Врачи спасли щенка, защитившего семью от медведя в Иркутской области

Врачи спасли щенка, защитившего семью от медведя в Иркутской области

max.ru/Служба ветеринарии Иркутской области Ветеринары Усть-Кута спасли 10-месячную лайку, которая отвлекла на себя медведя и защитила хозяев во время грибного похода.

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