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Кустурица может снять часть фильма по Достоевскому на Кубани

Кустурица может снять часть фильма по Достоевскому на Кубани

Режиссер может снять фильм по Достоевскому «Преступление и наказание»Сербский режиссер Эмир Кустурицазаявил, что может снять часть фильма по мотивам романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» на территории Краснодарского края, потому что там «солнечно».

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