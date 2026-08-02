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Авто - Мото - Новости

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Chevrolet объявил новые льготные условия для покупки авто в Узбекистане

Chevrolet объявил новые льготные условия для покупки авто в Узбекистане

Компания UzAuto Motors обновила условия льготной покупки новых автомобилей для жителей Узбекистана. Как выяснил журнал Motor, для моделей Damas, Labo, Captiva, Onix и Tracker отныне введены максимально длительные сроки беспроцентной рассрочки.

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