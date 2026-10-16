Концерты певицы Ларисы Долиной, запланированные до конца 2026 года, были перенесены на 2027 год. Об этом РИА Новости рассказал представитель артистки Сергей Пудовкин.
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