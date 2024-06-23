МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 213 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Патриот Сусанин
    Нельзя верить Токаеву, он это подтверждает своими действиями!!!Казахстан приемни...
  • Алексей Плаксин
    Для наших олигархов, чиновников и прочих нахлебников, это будет сигналом к массовой эвакуации.Что будет с Росси...
  • Махамбет Толеугазин
    ... автор редкая мразь разжигающая рознь между народами РК и РФ ... Во первых РФ тоже не признаёт независимость Косов...Казахстан приемни...

Когда всё кончится: могилы и монументальная пропаганда

Когда всё кончится: могилы и монументальная пропаганда

© Петро Порошенко/Telegram3 дня назад 1,4K прочитали В рамках выполнения декрета о монументальной пропаганде большевики сносили памятники представителям старой власти (даже таким заслуженным, как герои войны 1812 года или генерал Скобелев), в том числе построенные на народные деньги (Храм Христа Спасителя в Москве).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх