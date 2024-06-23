Когда всё кончится: могилы и монументальная пропаганда

© Петро Порошенко/Telegram3 дня назад 1,4K прочитали В рамках выполнения декрета о монументальной пропаганде большевики сносили памятники представителям старой власти (даже таким заслуженным, как герои войны 1812 года или генерал Скобелев), в том числе построенные на народные деньги (Храм Христа Спасителя в Москве).