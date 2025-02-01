Резиновая квартира в Москве более 2 лет топит соседей. ЖК как всегда разводит руками

Avia.pro - СМИ Квартирный вопрос по-московски: мигранты, ночлежка и ЖК, который «не при делах» Когда жильцы мечтают о тишине и комфорте, а получают шум, антисанитарию и коммунальные сюрпризы – это, конечно, не то, о чём писали в рекламных буклетах жилого комплекса.