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Резиновая квартира в Москве более 2 лет топит соседей. ЖК как всегда разводит руками

Резиновая квартира в Москве более 2 лет топит соседей. ЖК как всегда разводит руками

Avia.pro - СМИ   Квартирный вопрос по-московски: мигранты, ночлежка и ЖК, который «не при делах» Когда жильцы мечтают о тишине и комфорте, а получают шум, антисанитарию и коммунальные сюрпризы – это, конечно, не то, о чём писали в рекламных буклетах жилого комплекса.

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