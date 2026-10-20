Президент РФ Владимир Путин вручает орден Почета артисту-вокалисту, члену правления Международного союза деятелей эстрадного искусства Николаю Баскову на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам, 2024 год © Владимир Гердо/РИА НовостиПевцом Николай Басков написал на странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что получил поздравительную телеграмму к юбилею от президента РФ Владимира Путина.