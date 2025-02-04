Бороться с «черными» похоронными агентами решили через муниципальный контракт

В Новосибирске протестировали новый формат оказания муниципальной услуги. В конце прошлого года в Новосибирске протестировали первый тендер на оказание муниципальной услуги по транспортировке тел умерших.
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