Гроза и сильный ветер надвигаются на Москву

Порывы ветра будут достигать 18 м/с.фото: unsplash.com/@mslslv--> Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в субботу, 14 октября, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
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