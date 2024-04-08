Маск обещает отправить на Марс миллион человек. Реально ли это?

Бизнесмен также планирует отправить туда столько же тонн груза. Компания SpaceX уже работает над созданием двухступенчатой сверхтяжелой ракеты StarShip, которая для начала сможет вместить 100 пассажировИлон Маск собирается отправить на Марс около миллиона человек и столько же тонн груза.