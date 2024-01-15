Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Уползти бы из норы, да ХАМАС не пускает...

Уползти бы из норы, да ХАМАС не пускает...

Невесёлые дела у ЦАХАЛя наступили, в принципе . как и предсказано было. Поперев буром на буфет, «самая боеспособная армия» Ближнего Востока сегодня утирает кровавую юшку и выводит на переформирование бригаду за бригадой.

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