В США заявили, что серьёзно относятся к увеличению численности ВС России

К увеличению численности Вооружённых сил России в США отнеслись серьёзно.В США серьёзно восприняли решение Президента России Владимира Путина увеличить численность Вооружённых сил, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
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