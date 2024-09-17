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В США заявили, что серьёзно относятся к увеличению численности ВС России

В США заявили, что серьёзно относятся к увеличению численности ВС России

К увеличению численности Вооружённых сил России в США отнеслись серьёзно.В США серьёзно восприняли решение Президента России Владимира Путина увеличить численность Вооружённых сил, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

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