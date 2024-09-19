Булыкин: в новом формате Лиги чемпионов предвкушаю хороший футбол

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий московских "Локомотива" и "Динамо", а также немецких "Фортуны" и "Байера", бельгийского "Андерлехта" и "АДО Ден Хаг", "Твента" и "Аякса" из Нидерландов Дмитрий Булыкин в комментарии для "Газеты.