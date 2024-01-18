СК РФ заочно предъявил обвинения бывшим украинским чиновникам Шлапаку и Кубиве

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения бывшему министру финансов Украины Александру Шлапаку и экс-главе Нацбанка Украины Степану Кубиве в финансировании «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе.
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